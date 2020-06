La qualificazione alla prossima Europa League è un crocevia fondamentale per il Milan anche in chiave mercato. Non solo per il prestigio di poter comunque offrire una competizione europea, ma anche perché permetterebbe un respiro più ampio anche sui conti garantendo una minima entrata e più spazio per gli sponsor. Per questo, riporta Repubblica, Gigio Donnarumma para anche per tenersi il Milan perché l'Europa potrebbe agevolare quel rinnovo di contratto ad oggi difficile da far quadrare come gestione dei conti.