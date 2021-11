Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale e del Paris Sain-Germain, che ha lasciato il Milan a zero per volare all’ombra della Tour Eiffel, parla a TNT Sports della rivalità con Keylor Navas: “Non ha effetto sulle mie prestazioni, però mi ‘disturba’. Non è facile perché ero abituato a giocare sempre dall’inizio e qualche volta mi fa male stare in panchina. Ma sono sicuro che la situazione si risolverà”.



Da inizio stagione il classe '99 ha messo insieme 2 presenze in Champions League (su 4 partite), mentre in campionato ha giocato 5 match su 13, prendendo parte al 38% dei minuti totali. Difficile per chi, a Casa Milan, giocava sia in Serie A, che in Europa League, che in Coppa Italia. Ora è cambiato tutto. E Gigio, parole sue, ne soffre.