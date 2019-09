Chiuso il mercato ora il Milan si concentrerà sui rinnovi di contatto dei giocatori presenti in rosa e fra i casi più spinosi c'è sicuramente quello di Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza 30 giugno 2021 e il nodo su cui si dovrà trattare con Mino Raiola è, secondo Tuttosport, sicuramente l'ingaggio, già alto da 6 milioni a stagione che sarà necessario ritoccare al rialzo per convincere il portiere a mettere nero su bianco il prolungamento fino al 2024 che allontanerebbe l'ipotesi di arrivare, a fine stagione, con un solo anno di contratto rimasto e sempre meno possibilità di fare un grande plusvalenza.