Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato a Dazn della gara di oggi e del suo futuro in rossonero: "Conosciamo le potenzialità della Fiorentina, dobbiamo portare a casa la vittoria. Lo spogliatoio ha valori importanti, le vittorie portano entusiasmo e c'è voglia di stare assieme".



SUL RINNOVO - “Rimanere a lungo, se nel futuro c'e il Milan con questa maglia? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c’è nessun problema. Mino (Raiola, ndr) sa quello che deve fare, la società vedrà. Io intanto mi voglio godere questo momento”.



Poi ai microfoni di MilanTv: "Abbiamo voglia di continuare la nostra striscia positiva. Siamo un grande gruppo e quella è la cosa più importante, abbiamo la voglia e la consapevolezza che possiamo continuare la nostra striscia positiva".



Sul rientro dalle nazionali: "La cosa importante è che al rientro ci siamo messi tutti a disposizione del mister. Non è facile preparare una partita dopo le nazionali in soli due giorni, però la cosa fondamentale è che il gruppo c'è".



Sulla partita: "Sappiamo la forza della Fiorentina, dobbiamo dare il massimo se vogliamo portare i punti a casa. C'è bisogno di tutti per portare a casa questa vittoria"