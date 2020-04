Gigio Donnarumma pensa solo al Milan, per ora. Il contratto segna scadenza 2021, il tempo stringe ma il rinnovo è ancora in stand by. Negli ultimi mesi non ci sono stati passi avanti per il prolungamento con i rossoneri, e sarà ancora più difficile registrarli in questo periodo durante l'allarme per il coronavirus. Ecco perché nonostante il rinnovo di Szczesny la Juventus segue la situazione da vicino ed è pronta all'assalto per il classe '99, che piace anche a Psg e alle big della Premier League, come riporta La Gazzetta dello Sport.