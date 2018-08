Otto giorni alla fine del mercato, nessuna sorpresa all'orizzonte. Gianluigi Donnarumma la prossima stagione vestirà la maglia del Milan, sarà ancora il portiere titolare della truppa di Gattuso, chiamata a scalare posizioni in Italia e a sorprendere in Europa. Le voci di mercato sono volate via con la debole brezza estiva, Gigio è passato da essere il portiere più desiderato d'Europa a uno dei tanti giovani di talento, per il quale investire tanti soldi può essere un rischio. Il cuore, nella scelta di restare, ha senza dubbio fatto la sua parte, il Milan è casa sua e ai colori rossoneri è legato da un filo indelebile, ma se Donnarumma non è finito in nessuna trattativa di mercato non è di certo per una sua volontà.



COSTA TROPPO? - Tutto inizia a maggio, con la finale di Coppa Italia. Il portierone classe 1999, che arrivava da una stagione luci e ombre, in mondo visione regala due gol alla Juventus, deprezzando in pochi minuti il suo cartellino. La seconda puntata va in scena a giugno, con la richiesta da parte di Mirabelli di 70 milioni, 35-40 in più di quanto previsto da Raiola. Chi si informa, Paris Saint-Germain e Liverpool, si tira indietro senza troppi dubbi. A quella cifra si può comprare di meglio, il gioco non vale la candela, considerando anche i 6 milioni netti di ingaggio. Gigio per chi vende è il migliore, non lo è per chi compra. Tra un anno chi avrà ragione?