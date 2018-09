Il portiere dell'Italia, Donnarumma ha dichiarato alla Rai dopo il pareggio con la Polonia: "Adesso vado a cercare Zielinski, che mi aveva già segnato altri due gol a Napoli... Sapevamo che non sarebbe stato facile, abbiamo giocato una buona partita e lunedì ne abbiamo un'altra altrettanto importante in Portogallo. A volte andiamo in difficoltà quando ci attaccano troppo, dobbiamo rimanere più compatti. Proveremo a migliorare sotto questo aspetto, stiamo lavorando alla grande insieme al ct. Mancini saprà sicuramente dove migliorare e come metterci nelle condizioni di rendere al meglio. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo a centrocampo, ma siamo fiduciosi per la prossima partita contro il Portogallo".