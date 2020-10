Filtra ottimismo per la trattativa del rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma. L’accordo tra il portiere ed il Milan scadrà il 30 giugno 2021 e, pertanto, i rossoneri dovranno blindare al più presto il loro numero 99 per poter dormire sonni un po’ più tranquilli. Ma nonostante il dialogo tra l’agente, Mino Raiola, e la dirigenza risulti molto costruttivo, la fumata bianca sta tardando ad arrivare. Ecco allora che i betting analyst di Sisal Matchpoint aprono alla possibilità di vedere il classe 1999 lontano dal Milan nella sessione estiva di calciomercato (entro il 30 settembre 2021). L’eventualità, riporta Agipronews, è fissata in lavagna a 3,00.