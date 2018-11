Donnarumma ha regalato i suoi primi tre punti in questo campionato. La parata sul tiro radente e fortissimo di Lazovic è stata formidabile, incredibile, spettacolare, meravigliosa.. Quelli del dentro o fuori. La parata del “Guardiano della Luna” ha evitato una sconfitta quasi certa. Difficilmente, sia sul piano psicologico che tecnico, i rossoneri sarebbero stati capaci di risollevare le sorti del match, una partita crocevia delle ambizioni dei gattusiani. Gigio deve ripartire da questo miracolo, che mi auguro possa cancellare dalla mente e dal cuore dei tifosi l’errore, il grave errore che è costato il derby. In fondo, se il numero 99 milanista avesse indovinato l’uscita sul cross di Vecino, ma si fosse arreso alla sassata del genoanoNon dimentichiamo l’età, i suoi margini di crescita, la sue alte potenzialità,Ora Gattuso deve risolvere il problema riguardante il centrocampista centrale davanti alla difesa, dopo il grave infortunio di Biglia. La leggera, ma promettente crescita di Bakayoko, che ha dato importanti segnali di risveglio, nonostante l’errore in area sulla rete rossoblu, dovrebbe favorire un disegno tattico. “Il Molosso” e Kessie centrali, con Suso e Bonaventura, o Calhanoglu abili nell’assistere, con la loro fantasia e con la loro classe, le due punte, fra le più forti del campionato. Non ho il patentino di Coverciano, ma oso suggerire una alternativa tattica suggestiva e possibile al bravissimo Gattuso.Per quanto la fase offensiva, sarebbe una soluzione ideale. Certo "Cialda Croccante", deve lavorare sulla chiusura delle diagonali, in occasione delle sortite avversarie, dovrebbe poi capire i meccanismi e migliorare l’affiatamento con i compagni della difesa, ma, ripeto, la ritengo una soluzione interessante e foriera di buoni risultati.Intanto mi gusto questo quarto posto. Se Garibaldi,con la sua camicia rossa, è partito da …Quarto, vicino a Genova, per la spedizione dei Mille, perché non sognare che Gattuso, con la sua tuta rossonera, possa partire da un …