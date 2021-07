Al Psg lo stipendio fisso di Gigio Donnarumma sarà "solo" di 7 milioni. A questi si aggiungono numerosi bonus che L'Equipe ha oggi svelato.



Il primo è il “premio etico” legato a una serie di clausole di comportamento che impongono di non fare commenti negativi contro il club o sulle scelte tattiche della squadra.



Il secondo è legato all'astenersi da atti di propaganda politica o religiosa che potrebbero danneggiare immagine e spirito di unità del club, garantendo invece un rapporto cordiale con i tifosi e un comportamento irreprensibile in campo e fuori, in ambito lavorativo, tenendosi lontano pure dai portali di scommesse.



Infine ci sono i bonus legati a rendimento personale e di squadra con trofei e traguardi nazionali e internazionali, Donnarumma quindi potrebbe facilmente guadagnare intorno ai 10 milioni.