Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha parlato della situazione portieri al PSG e non ha chiuso del tutto la porta alla possibilità di ingaggiare Gianluigi Donnarumma dal Milan: "Trapp è partito e non era possibile fare altrimenti, visto che aveva un solo anno di contratto residuo, ma Areola deve dimostrare di poter essere il numero uno. È il PSG, bisogna essere a livello. Al momento, noi abbiamo Alphonse e Bulka in panchina, che ha fatto buonissime cose in allenamento. Mercato? Un club come il PSG è sempre aperto a trovare nuove soluzioni, ma non siamo i soli sul mercato. Ho fiducia in Areola e deve dimostrare quello che vale ora. Donnarumma? Ho rispetto per tutti i club, non parlo di giocatori altrui. Non posso dire nulla".