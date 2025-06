Donnarumma-PSG verso l'addio. È tentato da Premier e Serie A, chi può permettersi il suo ingaggio?

Getty e Calciomercato.com

"Non è il momento di parlarne", "Ci siederemo attorno a un tavolo con il PSG e parleremo", "Priorità al PSG, ma sono aperto a tutto". Gianluigi Gigio, da quando la stagione con ilè ufficialmente terminata, con la gloria del 5-0 rifilato all'Inter in finale di Champions League, non ha mai voluto parlare apertamente. Ha mandato segnali, ha detto e non detto, giustamente, aspettando segnali che da Parigi tardano ad arrivare. E allora l'attesa potrebbe trasformarsi presto, riporta Repubblica, in un colpo di scena,Il portiere della Nazionale è infatti in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 con il club parigino e da oltre un anno ha chiesto alla società del presidente Nasser Al-Khalifi diLa richiesta, anche complice una seconda parte di annata monstre in cui i suoi guantoni hanno contribuito e non poco alla vittoria quantomeno del trofeo più importante, della Champions League,A quelle cifre il PSG non è mai voluto arrivare e, anzi, fino ad oggiper discutere concretamente del futuro. Anzi, il direttore sportivo Luissi sta muovendo sul mercato dei portieri, ufficialmente per acquistare un secondo che sia più valido e pronto del russoche in stagione, quando chiamato in causa, non ha fatto capire a Luis Enrique di essere all'altezza. Chevalier del Lille è in cima alla lista, ma non potrà mai essere soltanto un secondo.

Donnarumma, salvo sorpresee solo dopo, quando ufficialmente sarà scattato il clock dell'ultimo anno di contratto, partirà per lui l'assalto del mercato conche, va ricordato, lo prelevarono dal Milan a parametro zero e, di conseguenza, qualunque cifra incasseranno per lui varrà comea bilancio.

Un ritorno in Italia, escluso a parole da Enzo Raiola nei giorni scorsi, resta una possibilità.non ha mancato di farlo sapere sia a diversi club che a mezzo stampa. L'alternativa in caso di addio anticipato al PSG potrebbe essere laanche se nei club di fascia alta solo il Chelsea sta cercando un profilo top e sta trattando Maignan dal Milan.La richiesta di 10 milioni annui è fuori portata di tutti i nostri top club, alle prese con una spending review che, probabilmente, non tocca soltanto ilè interessata, ma solo a parametro zero. Un ritorno alnonostante i buoni rapporti con Tare è impensabile a livello ambientale. Laha messo Di Gregorio sul mercato ma cerca un portiere da costi meno impattanti. E infine Gasperini e lache se perdessero Svilar dovrebbero andare sul mercato, ma rispettando paletti del Fair Play Uefa che portano Gigio fuori dai radar.

E allora, anche se l'aria è quella di un addio, Donnarumma potrebbe rimanere comunque bloccato a Parigi, fino alla scadenza del 30 giugno 2026 e allora sì che, a parametro zero, si aprirebbero per lui le porte di mezza Europa.