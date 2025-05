Donnarumma: "Rinnovo? Sceglie il PSG, se vogliono che resti io firmo. Inter? Ritrovo tanti amici"

Getty e Calciomercato.com

Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria sull'Arsenal che vale la finale di Champions League contro l'Inter: "Sono emozionato, ci andiamo a giocare una grande finale e ritrovo tanti miei compagni, il preparatore Spinelli col quale mi sento tutti i giorni... L'ambiente è stato stratosferico, sono contento. La cicatrice? Mi ha reso più aggressivo (ride, ndr). La parata più difficile? Se la giocano tra la prima su Odegaard stasera e la seconda dell'andata. E' stato complicato all'inizio, la lingua, la nuova città, ma ora sto bene, sono contento, tutti mi vogliono bene...".

- "Ho visto la partita, gli ho mandato i miei complimenti tramite proprio il preparatore dei portieri dell'Inter, è stato straordinario. Le parate basse? Madre Natura mi ha dato questa dote sulla quale lavorare, la chiave è quella".- "Sarà una partita molto dura e anche molto bella, li conosco e so quanto valgono".- ", c'è solo da firmare. Sanno quello che voglio".

- "Siamo molto più squadra, giochiamo l'uno per l'altro, rincorriamo e difendiamo. Kylian è il più forte al mondo e in un certo senso ci manca, però la squadra è molto unita e stiamo bene insieme, è per questo che l'Italia ha vinto Euro 2021".