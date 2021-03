Gentile Procuratore,sono un giovane portiere che milita in una squadra di Eccellenza e, purtroppo, ora siamo fermi. Da "grande" vorrei intraprendere l'attività di agente sportivo e specializzarmi nella gestione dei portieri. Sto già studiando, a tempo perso, le normative sportive per farmi trovare pronto non appena deciderò di mollare il calcio dedicandomi esclusivamente all'attività di procuratore. Oltre a studiare seguo le vicende di calciomercato riguardanti i movimenti dei portieri. Mi intriga particolarmente la vicenda di Juan Musso in forza all'Udinese perché lo considero un portiere di assoluto valore. Dove andrà a giocare? Ogni giorno sbuca l'interessamento di questo e quel club...E se Donnarumma non dovesse rinnovare al Milan potrebbe essere ipotizzabile l'acquisto da parte del Milan proprio di Musso? Andrea Goalkeeperrisulta essere comunque accesa anche in una prospettiva professionale futura. La specializzazione come agente dei portieri è certamente un'idea interessante vista la tua esperienza diretta sul campo nel ruolo specifico.entro la finestra di mercato estiva (entro la quale sarebbe già possibile depositare accordi preliminari!).lo scoglio riguarda il rinnovo o meno del contratto essendo quest'ultimo in scadenza il 30 giugno; scelta non semplice per per le parti in causa, soprattutto per il giovane portiere.le pretendenti sono tante (anche lo stesso Milan qualora non dovesse rinnovare Donnarumma!) e proprio per tale motivo ritengo che l'Udinese aspetterà fino all'ultimo le offerte delle possibili acquirenti che devono mettere in preventivo di spendere non meno di 20-25 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino del portiere argentino che ricordiamo essere in possesso anche del passaporto italiano.