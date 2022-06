Dopo la netta sconfitta per 5-2 dell'Italia contro la Germania, si è presentato ai microfoni il portiere della nazionale, Gianluigi Donnarumma, che ha parlato così ai microfoni della Rai:" Non ci sono scuse, bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi, stasera non ci sono scuse davvero. Ci è mancato tutto, magari anche un po di stanchezza a fine campionato ma non vogliamo trovare scuse. Ci dispiace per i tifosi, qualche occasione l'abbiamo avuta ma non va bene, abbiamo fatto tutti degli errori. Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via, con gli errori si cresce, riposiamoci e torniamo più forti di questa sera."



POLEMICA SULL'ERRORE - Donnarumma, complice di un grave errore con i piedi sul gol del momentaneo 5-0, ha risposto così sull'argomento: "Tanti errori in questo modo?Quando è capitato? Con il Real Madrid c'era fallo...se vogliamo fare polemiche, se vuoi dare la colpa a me dammi l'errore...non c'è problema, vado avanti con la testa alta."