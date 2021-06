Gianluigi Donnarumma cerca squadra. Dopo aver deciso di non rinnovare con il Milan, il classe '99, accostato a Juventus, Paris Saint-Germain e Barcellona, si sta allenando a Coverciano in ottica Europei. E, come riporta il Corriere della Sera, ai suoi amici ripete: "In testa ho solo la Nazionale".



Il Milan aveva offerto 8 milioni di ingaggio, ma il sì del calciatore non è mai arrivato. La Juventus per provare a stringere deve prima vendere Szczesny, il Psg ha appena rinnovato il contratto a Keylor Navas, a Barcellona ci sarebbe una difficile convivenza con Ter Stegen. Donnarumma pensa all'Europeo e cerca squadra, le pretendenti, però, attendono.