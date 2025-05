Donnarumma-show in Champions League: l’azzurro sfida Raphinha per il Pallone d’Oro

Getty Images

Gianluigisalva ancora il PSG. Il portiere azzurro è risultato decisivo nella vittoria del club francese in semifinale di Champions contro l’Arsenal, con una parata prodigiosa su Trossard determinante per lo 0-1 con cui i francesi si sono imposti a Londra. Un intervento che segue i due rigori neutralizzati ad Anfield contro il Liverpool e le super-parate nel finale contro l’Aston Villa. Questo crescendo di prestazioni del capitano della Nazionale ha fatto salire le sue quotazioni per il Pallone d’Oro: Donnarumma ora è offerto a 5,50, al pari di Lamine, preceduto in lavagna solamente dall’altro asso del Barcellona, il brasilianoin pole a 2,50.

Per far sì che Donnarumma possa davvero riuscire a vincere il trofeo assegnato da France Football, sarà decisiva la vittoria del PSG in Champions League: i francesi - dopo il colpo di ieri - sono diventati i favoriti su Planetwin365 a 2,25, scavalcando il Barcellona ora proposto a 3.