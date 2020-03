Gigio Donnarumma sta studiando la lingua inglese. Lo ha rivelato via social network lo stesso portiere del Milan, ora davanti a un bivio sul mercato. Si tratta di una semplice curiosità o di un indizio sul proprio futuro? Donnarumma è sotto contratto con il club rossonero fino a giugno 2021 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Senza un accordo con il suo agente Mino Raiola per un prolungamento, il Milan sarebbe quasi forzato a cederlo nella prossima campagna trasferimenti per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.



VIE D'USCITA - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il valore del suo cartellino si è dimezzato rispetto ai 50 milioni di euro della scorsa estate. Le possibili destinazioni per Donnarumma sono Francia (Paris Saint-Germain, ma Leonardo lo aspetterebbe un altro anno per strapparlo gratis al Milan) oppure Inghilterra: a Manchester (più City che United) o all'Everton di Ancelotti.