Ritorno alla normalità per Gigio. Dopo la rapina subita qualche giorno fa in casa con la compagna Alessia, il portiere del Psg ha concluso senza subire reti la partita amichevole disputata contro l'Al-Nassr e ha voluto pubblicare un video selfie nelle sue storie su Instagram:"Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per tutto il supporto che ho ricevuto da venerdì scorso. Sono stati giorni difficili, ma l'importante è che stiamo tutti bene. Adesso sono in Giappone, ho fretta di tornare a giocare e di vestire la maglia del PSG per le prossime partite. Vi bacio forte e grazie ancora a tutti".