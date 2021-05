Dopo lo stop alle trattative resta l’incertezza per un finale tutto da scrivere sul futuro di Gigio Donnarumma. Da settimane il Milan mette sul piatto 8 milioni, bonus compresi, e la posizione del club in questo momento è neutrale: il Milan ha offerto quello che poteva e sul resto della storia non ha opinioni.



Gigio ha in testa uno stipendio da 10 milioni, soprattutto se arriva da un club da Champions League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi portano alla Juve, ma non sono giunti segnali di una svolta concreta. Il rischio di una virata c’è, eppure non va data per scontata. Donnarumma e la sua famiglia hanno il Milan in testa, ma se la carriera lo chiama altrove... Gigio chiede tempo per riflettere.



Come in passato, Raiola è il consulente, il regista della trattativa. È il motivo per cui nelle ultime settimane ha trovato spazio l’idea di una soluzione-ponte, con un rinnovo di al massimo 2 anni, sino al 2023. Un percorso che il club accetterebbe suo malgrado, pur di venire incontro a Donnarumma questa fase delicata. Tutti si stanno adoperando per evitare scossoni, ma alla fine il grande passo è nelle mani di Gigio.