Ilha ripreso i lavori a Milanello in vista della possibile ripresa del campionato, intanto continua a prendere forma il prossimo progetto targato: dalla dirigenza, con Mitchell in cima ai pensieri del manager tedesco, ai possibili primi colpi in entrata per i rossoneri. Dal vecchio al nuovo Milan, con una costante:- Una questione non di strettissima urgenza al momento per, che con i rossoneri porta avanti più attivamente altri discorsi come quelli per il rinnovo di Romagnoli, ma che è destinata a diventare presto di attualità. Il contratto inspinge soprattutto Gazidis a trovare una soluzione la prossima estate, per scongiurare il rischio di una separazione a zero al termine della prossima stagione: che sia il prolungamento del contratto, dove bisognerebbe trovare un'intesa sulle cifre (pesano e non poco i) e sul progetto tecnico sul quale Raiola ha chiesto a più riprese rassicurazioni, o la cessione, con club comeche monitorano pur senza muovere passi concreti. Niente fretta quindi al momento con le forze concentrate su altri aspetti, ma nelle prossime settimane l'argomento Donnarumma arriverà necessariamente sul tavolo delle discussioni e per il Milan sarà più che la semplice gestione di un calciatore, di un patrimonio tecnico della squadra:Senza nulla togliere a Romagnoli diventato presto una figura chiave del mondo rossonero, crescita riconosciutagli dalla fascia di capitano,. Nonostante gli alti e bassi vissuti soprattutto durante l'ultima trattativa per il rinnovo, il rapporto è pressoché simbiotico:. Una figura in questo senso unica, dettaglio rimarcato anche dalla società che ne ha fatto un volto stabile sui social. E sola, dopo gli addii vissuti a livello manageriale:la scorsa estate,a marzo edestinato a separarsi nuovamente dal Diavolo nei prossimi mesi. Ecco perché su Donnarumma non varranno solo logiche di mercato date dall'entità delle offerte e dal pesante ingaggio del giocatore, per Elliott e Gazidis sarà anche l'occasione di dare un segnale importante in relazione al ciclo che intendono avviare con Rangnick: dire addio all'ultimo grande simbolo del passato recente o garantire al nuovo Milan una continuità con il passato, tutto ruota attorno al futuro di Gigio.@Albri_Fede90