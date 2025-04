Donnarumma, un'altra notte da fenomeno in Inghilterra: è il miglior portiere della Champions League?

per consegnare il premio ad un Ousmane Dembelé per lontano dai suoi abituali standard.e può guardare alla prossima partita contro Arsenal o Real Madrid con ben riposte speranze di andare avanti,Nella notte di forti emozioni di Villa Park c'è il suo marchio su almeno quattro grandi parate che valgono da sole il passaggio del turno.che hanno frustrato il sogno dell'Aston Villa di ribaltare l'1-3 del Parco dei Principi e l'iniziale doppio svantaggio in terra inglese, per scrivere una delle più grandi imprese della storia della Champions.Gli stadi della Premier League portano bene al numero uno italiano, che proprio– dal suo allenatore e dal suo club, con l'acquisto per 20 milioni di euro del russo Safonov e i “tentennamenti” nella trattativa per il prolungamento del contratto – sta tirando fuori una stagione di alto livello.Ora, all'orizzonte l'Arsenal (che riparte dal 3-0 dell'andata col Real Madrid) e un conseguente nuovo viaggio Oltremanica che a questo punto verrebbe accolto con la consapevolezza di avere un Donnarumma in versione superman, oppure i campioni in carica allenati da un altro italiano Carlo Ancelotti. Che, in occasione della Champions League del 2022 fermò il percorso del PSG e di Gigio con una delle sue incredibile rimonte al “Bernabeu”. Avviata da un grave errore – con sospetto di fallo – a favore di Benzema del portiere della Nazionale.