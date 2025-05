Donnarumma: "Vincere gli Europei più bello che vincere la Champions. Resto al PSG? Non lo so"

AFP via Getty Images

Gigioportiereha commentato a Sky la partita vinta per 5-0 contro l'Inter:"Nelle mie lacrime c'è tutto. Eravamo quasi fuori dalla Champions, abbiamo reagito. Da lì è partita la nostra rincorsa e ora ce la godiamo tutta. Luis Enrique ci lascia tranquilli, liberi, a casa con la famiglia. Più stai al campo a pensare alle sconfitte, più è peggio. Finale preparata nel migliore dei modi, eravamo tranquilli. So quanto ci tengano gli italiani alla finale di Champions, ma noi abbiamo gestito al meglio la pressione. Tanto movimento in campo ci ha aiutato"

"Questa e quella della finale degli Europei sono le notti più belle della mia carriera. Le critiche? Ci sono state. Agli Europei hai un paese con te- Vincere qualcosa con la tua nazionale è ancora meglio della Champions""Se resto a Parigi? Non lo so, ne parleremo. Ora vado in nazionale".