La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per quattro anni Luca Mazzoni. Il portiere del Livorno, ora svincolato, era stato trovato positivo alla Benzoilecgonina-Ecgonina nel corso di un controllo antidoping di NadoItalia al termine della sfida tra i toscani ed il Lecce dello scorso 17 febbraio. Lo stop per il 35enne estremo difensore ex Padova e Ternana decorrerà da oggi, 23 luglio, sino al al 22 aprile 2023, con il presofferto dedotto.