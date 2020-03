A 23 mesi di distanza dalla brutale aggressione subita da parte di alcuni ultras della Roma, il tifoso del Liverpool Sean Cox ha fatto ritorno a casa dalla sua famiglia. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla pagina Facebook "Support Sean Cox", creata nel periodo più delicato per lui, rimasto in coma per diverse settimane, la moglie e i suoi 3 figli.



I fatti si erano verificati all'esterno di Anfield, a pochi minuti dalla semifinale di andata della Champions League 2017/2018 tra i Reds e la Roma. Dopo diversi mesi di cure, Sean è di nuovo a casa e anche la sua compagna ha potuto condividere la sua gioia attraverso i canali social: "Aspettavamo questo giorno da tanto tempo, Sean dovrà ancora recuperare a lungo ma questo è un passo importante perché unisce di nuovo la nostra famiglia. Non potrò mai ringraziare abbastanza chi si è preso cura di lui al Marymount Care Center: il suo rientro ha un significato forte per tutti noi, non c'è altro posto dove Sean vorrebbe stare".