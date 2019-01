Campioni affermati per rendere ancora più forte una rosa già oggi estremamente competitiva, ma anche talenti futuribili per continuare a programmare un futuro di successi. Si muove su queste due direttrici il mercato delladel direttore sportivo, che ha trovato il tempo anche per annotarsi i nomi più interessanti emersi nell'edizione di Coppa d'Asia attualmente in corso e fra questi spunta anche, detto Mimi. Un nome da appuntarsi, un nome divenuto ufficiale anche per la federazione del suo paese dopo una disputa legale piuttosto bizzarra che lo ha coinvolto. Dopo aver partecipato al campionato asiatico Under 14 2014 con le sue attuali generalità,Un caos burocratico senza precedenti, chiarito soltanto qualche tempo dopo da un tribunale iraqeno e dopo che il ragazzo riuscì a dimostrare la veridicità dei suoi attuali dati anagrafici., prima dell'eliminazione agli ottavi di finale per mano del Qatar, questo il biglietto da visito per il ragazzo che in patria milita nell'Al-Shorta e che ha attirato l'interesse di diverse squadre in giro per l'Europa, dai danesi del Midtjylland, a Genk e Anderlecht, passando per Borussia Dortmund Galatasaray e Fenerbahce. E anche in Italia il ragazzo di Bagdad ha colpito per le prestazioni fornite con la maglia della sua nazionale, come dimostrano i sondaggi del Cagliari ea TMW: ". In ogni caso, prenderemo una decisione con calma quando sarà tempo: adesso il suo focus è tutto sulla Coppa d’Asia".- Un momento di popolarità che arriva sull'onda di numeri da predestinato () anche da giovanissimo, quando, tra le fila dell'Al Qeetharah, mette a segno 25 gol in 47 partite., che da settembre ha assunto la carica di allenatore dei Leoni della Mesopotamia e che potrà fornire le proprie referenze su Mohanad Ali. Che spera probabilmente didopo un Mondiale Under 20 giocato da protagonista due anni prima e il successivo passaggio al Rizespor in Turchia. Stavolta però c'è un'altra maglia bianconera a richiamare l'attenzione della nuova speranza del calcio mediorientale, quella della Juventus.