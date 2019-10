Ieri è stata la volta del difensore della Juventus Merih, oggi è toccato invece all'attaccante dellafar sventolare sui social la bandiera della Turchia, finita al centro delle polemiche in tutto il mondo per l'operazione militare avviata in Siria. L'esterno giallorosso non ha utilizzato immagini "di guerra" come fatto dal connazionale bianconero, ma ha postato una semplice foto in cui esulta facendo il saluto militare accompagnata da tre bandiere turche.