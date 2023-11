Contrordine su tutta la linea. Dopo gli incidenti della scorsa sera di lunedì , sui quali, Calciomercato.com vi ha riferito con un articolo pubblicato il 14 novembre, Un comunicato messo in rete alle 22.09 di giovedì 16 novembre ha reso pubblica una notizia che ha del clamoroso ma risponde all'esigenza di dare un segnale dopo gli sconcertanti episodi di lunedì sera. Il passaggio segnerebbe dunque una buona notizia per. Per non dire dell'improponibile scelta organizzativa che ha portato a far celebrare l'assemblea nella Dragão Arena, una sede nettamente sottodimensionata rispetto alla partecipazione attesa.Dunque ci sarebbe da pensare che la questione si chiuda qui. Ma in realtà non è pacifico che le cose stiano così., magari dopo aver lasciato passare un po' di tempo per fare in modo che la polemica si stemperi. Inoltre, nello stringato comunicato messo in rete ieri sera si nota un passaggio stizzito, tutt'altro che in linea con un'intenzione di rimettere in discussione le scelte progettate e i modo su cui si è puntato per realizzarle. Il secondo capoverso parla infatti di un'azione di enfatizzazione delle critiche alle proposte di modifica statutaria. Un'enfatizzazione che, secondo il testo, è da attribuire “alla comunicazione e ai social” e sarebbe la principale responsabile degli incidenti avvenuti lunedì sera.Dunque: soltanto la presa d'atto che “per ragioni di pacificazione” della comunità portista bisognasse mettere da parte il progetto.@pippoevai