Dopo i poker in Europa scontro diretto tra Fiorentina e Roma: quote in equilibrio al Franchi, il gol di Belotti...

Dopo i rispettivi poker calati in campo europeo, Fiorentina e Roma si affrontano domenica sera in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla prossima Champions. Nonostante la marcia quasi inarrestabile dei giallorossi, i bookie prevedono molto equilibrio e puntano sul fattore campo: Fiorentina leggermente avanti a 2,53, quota che sale a 2,65, mentre la settima vittoria di De Rossi in campionato oscilla tra 2,77 e 2,80, con il pareggio, risultato dell’andata, in lavagna a 3,10. La Roma proverà a migliorare il trend contro le big (cinque punti in nove gare), ma la Viola viaggia ad una media di due punti a partita al Franchi, dove ha vinto sei delle ultime otto. L’ottima prova delle rispettive fasi offensive negli impegni europei spinge gli esperti verso il segno Goal, proposto a 1,67 rispetto al 2,10 del No Goal. Partita speciale per Andrea Belotti, che a gennaio ha salutato la Roma per vestire la maglia della Fiorentina, con cui è scoppiato subito un buon feeling. Il classico gol dell’ex si gioca a 3,70, preceduto tra i padroni di casa solo da Nico Gonzalez a 3,60. On fire tra i giallorossi Romelu Lukaku e Paulo Dybala: il belga, già a segno all’andata, è offerto a 3, mentre la Joya, reduce da cinque centri nelle ultime tre uscite, vale 3,40.