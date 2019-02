L'ospitata a Radio 105 di Belen Rodriguez nel corso di 105 Take Away, trasmissione condotta da Diletta Leotta ha fatto scalpore e animato le fantasia degli appassionati di mezza Italia. Le storie pubblicate su i profili instagram delle due bellissime showgirl hanno riscosso un successo incredibile e ora, la bionda Diletta prova a replicare. In studio, per tutta la settimana, ci sarà un'altra splendida bellezza del nostro calcio. Si tratta di Melissa Satta, storica fidanzata, moglie e compagna di Kevin Prince Boateng anche se la loro relazione è oggi in crisi. Riuscirà Melissa a riscuotere lo stesso successo di Belen? Le premesse ci sono tutte.