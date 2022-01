Gli ultimi 5 mesi hanno cambiato e segnato indelebilmente la vita della China Suarez. La modella e attrice argentina è passata prima dalla separazione con l'ultimo compagno Benjamin Vicuna, poi dallo scandalo che l'ha vista protagonista della crisi coniugale fra Wanda Nara e Mauro Icardi, quindi con la divulgazione in Argentina di un suo presunto video hot, quindi con i rumors (poi smentiti) che la volevano vicinissima anche al centrocampista ex-Udinese e ora all'Atletico Madrid, Rodrigo De Paul.



Oggi la bella Suarez ha scelto di cambiare vita e secondo la stampa argentina vuole trasferirsi insieme ai suoi 3 filgi a Madrid. Nel frattempo sul suo profilo instagram non smette di incantare i suoi numerosi follower con scatti super hot come quelli della nostra gallery.