. In Portogallo l'inchiesta della procura di Braga denominata Cartão Vermelho (Cartellino Rosso), che la scorsa settimana ha decapitato i vertici del Benfica , tocca anche il. Lo rivela il sempre informato settimanale Sabado nel numero in edicola oggi. Un lungo articolo svela intrecci estremamente complessi intorno alla società che dal 1982 è retta da. Secondo le rivelazioni fatte dal settimanale, molte operazioni dei Dragões sono oggetto d'interesse, soprattutto per ciò che riguarda. Uno in particolare:, un intermediario estremamente vicino alla famiglia Pinto da Costa. Talmente prossimo al presidente da essere finito al centro di un fatto estremamente increscioso nei mesi scorsi. Dopo la gara di campionato tradello scorso 26 aprile, terminata 1-1, Pinho ha aggredito un video-reporter dell'emittente TVI, Francisco Ferreira . Ufficialmente Pinho si trovava nello stadio di Moreira de Conegos, nonostante le restrizioni da pandemia, in quanto invitato dal Moreirense. Si diceva che Pinho è vicino non soltanto al presidente portista,. Dal 2017 la Energy Soccer è ufficialmente scomparsa. Operano tuttavia la PP Sports, la Pesarp SA e la N1. Tutte società riconducibili a. Quanto a Pinto da Costa figlio, adesso opera con una società denominata. Lui sostiene che Serialsport non faccia affari col Porto ma secondo l'articolo di Sabado i sospetti degli inquirenti vanno in direzione opposta.. Fra le altre, le acquisizioni di Chidozie, Yoni Mosquera e Germán Meneses, il ritorno al Porto di Sergio Oliveira, la cessione in Cina di Tiquinho Soares, quella di Ricardo Pereira al Leicester.. Giunto dal San Paolo nell'estate del 2018 e costato 8,5 milioni di euro (7 milioni al club brasiliani più 1,5 milioni in commissioni) in cambio del 90% dei diritti, il difensore è stato ceduto l'estate successiva al Real Madrid per. Ma a dispetto di un incasso così elevato, la plusvalenza annotata dal Porto è di soli. Anche la cessione decennale dei diritti televisivi a Altice (450 milioni di euro) è sotto indagine. Pare che pure su quella il Porto abbia pagato un costo d'intermediazione.@pippoevai