Doppia squalifica per Sandro Tonali. Se il centrocampista ex Milan ha già ricevuto una squalifica ufficiale e effettiva nella vita reale e dovrà stare lontano dai campi da calcio per i prossimi 10 mesi, adesso arriva una seconda "sentenza". Questa volta non si parla di provvedimenti legislativi, bensì di videogame, in particolare di EA FC24, dove il giocatore del Newcastle non campare più. Con l'ultimo aggiornamento è infatti stato deciso di rimuovere il calciatore, che non è più presente nella rosa virtuale del Newcastle e nemmeno nei pacchetti acquistabili del videogame.