Inzaghi scuote la Lazio. Ha parlato al gruppo dopo la sconfitta contro il Milan, vuole che la sua squadra ci creda fino in fondo: "Più forti di chi ci attacca, dobbiamo continuare a credere alla Champions", le sue parole, con i giocatori intorno. Inzaghi ha chiesto una reazione vibrante.



POST MILAN - Dura da digerire la notte di Milano: i 3 punti persi, la direzione arbitrale, i punti che separano dalla zona Champions. Inzaghi ha cercato di risollevare di nuovo i suoi, far leva sull'orgoglio. Serve una Lazio forte, come riporta il Corriere dello Sport, solo così i danni esterni possono essere contenuti. Un'altra lunga settimana davanti, è già vigilia. E Inzaghi vuole che i suoi ci credano ancora.