Archiviata la prima giornata di Serie A, è tempo di analizzare lo stato di forma delle grandi del campionato. Le vittorie di Inter, Napoli, Juve e Milan hanno convinto gli esperti: la squadra di Inzaghi era la favorita per la vittoria finale già prima dell’inizio del campionato e si conferma in cima alla lavagna, in quota oscilla tra 2,75 e 3. Napoli e Juve, vincenti in trasferta contro Frosinone e Udinese, guidano il gruppo delle inseguitrici e vedono lo scudetto tra 3,75 e 4 volte la posta. Bene anche il Milan di Pioli, con la campagna acquisti estiva che ha dato subito i suoi frutti: il titolo dei rossoneri si gioca a 4,50. Inizio zoppicante, invece, per le romane, che nella lavagna dei betting analyst superano la doppia cifra: la Roma, che ha ottenuto un punto interno contro la Salernitana, è offerta a 15, mentre la Lazio di Sarri, prima raggiunta e poi sconfitta nei minuti finali a Lecce, si attesta a 18. Dopo il successo all’esordio, lo scudetto dell’Atalanta paga 25 volte la posta. Lontana la Fiorentina, offerta a 65. Prima squadra in tripla cifra il Monza, visto a 150 dopo il campionato sorprendente dello scorso anno e pronto a stupire ancora nonostante la sconfitta al primo turno contro l’Inter.