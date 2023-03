Possibile nuova chance sulla panchina di una Nazionale per Felix Sanchez, ex selezionatore del Qatar. Nelle scorse ore l'allenatore è stato infatti accostato insistentemente alla panchina dell'Ecuador. La notizia si sarebbe diffusa sui social nonostante la Federcalcio ecuadoriana (FEF) non l'abbia ancora confermata. Sanchez era stato esonerato dal Qatar dopo il Mondiale ospitato dalla Nazionale.