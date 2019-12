Impazza sul web oggi il balletto che Gian Piero Gasperini inscena negli spogliatoi insieme alla sua Atalanta nemmeno venti minuti dopo aver centrato lo storico passaggio del girone in Champions. Sembra ancora incredibile per tutti i cittadini orobici, ma a passare nel gruppo C sono stati il City e l'Atalanta e quella Dinamo Zagabria che giusto tre mesi fa la dominava per 4-0 è stata eliminata da ogni competizione. Oggi, il giorno dopo i festeggiamenti, i bergamaschi hanno voluto rendere omaggio a chi quella squadra dei record la guida da oltre tre anni: Gian Piero Gasperini, e il suo nome da oggi svetta anche sul prato della rotonda della circonvallazione bergamasca. Davanti, una sola parola: 'Grazie'.