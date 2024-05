Dopo la festa-beffa il Roda perde lo scontro diretto: il Groningen è in Eredivisie

Pochi giorni dopo un'invasione di campo nata per un errore dello speaker, per il Roda arriva anche la beffa.ha affrontato in trasferta il Groningen nello scontro diretto per la promozione: 2-0 per i padroni di casa che agganciano il Roda e vengono promossi grazie alla differenza reti che in Olanda è considerata il criterio principale.- I gialloneri dovranno passare dai playoff, ma per capire bene la rivincita che si è preso il Groningen bisogna tornare indietro di qualche giorno.; se avesse vinto il Telstar sarebbe stata promozione diretta. Il Groningen segna il gol del pareggio al 95', ma, prima di capire che c'era stato un errore. E così, una settimana dopo, il Groningen vince lo scontro diretto col Roda.

- I gialloneri ora dovranno passare dai: nel primo step giocheranno contro l'ottava classificata che è il NAC Breda; se passeranno, in semifinale si troveranno di fronte o una delle altre squadre di seconda divisione coinvolte nei playoff o la 16a della prima divisione (una tra Heracles, Waalwijk ed Excelsior). Poi c'è l'ultimo ostacolo prima della promozione che è la finale tra le ultime due squadre rimaste ancora in corsa.