Sinisa Mihajlovic torna in ospedale. Dopo aver guidato, sotto la pioggia, il suo Bologna all'Allianz Stadium nel ko contro la Juventus, l'allenatore dei rossoblù fa ritorno all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per iniziare il terzo ciclo di cure. "Sono orgoglioso di voi per la partita che avete fatto" le sue parole, riportate da gazzetta.it, per salutare i suoi giocatori. Ora riprende la sua battaglia.