Lazio subito in campo. Per eliminare le tossine post-Juventus, Inzaghi come di consueto chiama a raccolta i suoi. Subito la ripresa in vista della Coppa Italia. Alle 10.30 tutti in campo per preparare la sfida contro l'Inter: Inzaghi recupererà Acerbi dalla squalifica, deve valutare le condizioni di Marusic, che dovrebbe rientrare. Non ci sarà Luiz Felipe (almeno altre 2 settimane di stop), dovrebbe tornare in gruppo Jordan Lukaku. La sua avventura inglese è durata pochissimo, lo spazio di poche ore, poi la trattativa con il Newcastle è naufragata.