Dopo La Penna e Tomori: si parlerà di estendere il VAR anche agli angoli e alle seconde ammonizioni

, l'organo che decide le regole del calcio, potrebbe prestosu cui da tempo le grandi leghe europee stanno riflettendo per migliorare l'applicazione del VAR. Temi di strettissima attualità, considerato quanto è accaduto nell'ultima giornata del campionato diCome si legge sul Corriere dello Sport, il 1° marzo l'IFAB si riunirà in quello che solitamente è l'appuntamento in cui si decidono le cosiddette "grandi questioni" che riguardano il calcio. Fra queste,, che varia costantemente nel tempo ed è oggetto di continui aggiustamenti. Fra i possibili argomenti di discussione, ci potrebbero essere. Sono entrambi situazioni decisive perché nel primo caso portano all'inferiorità numerica di una squadra e nel secondo caso possono far nascere rigori o gol decisivi.

Oggi questo non è possibile, e ricordiamo l'episodio che ha visto come protagonista il, che non ha visto cancellata la seconda ammonizione - da regolamento corretta - nonostante il fallo fosse successivo a un fuorigioco non fischiato e poi evidenziato dal VAR. Stessa cosa per il p: il Var non ha potuto annullare l'assegnazione deldi Pongracic.Altro possibile tema di discussione, sostenuto anche dalla Figc: