La Lazio resta a Milano: dopo la vittoria contro l'Inter, testa subito al campionato, bisogna preparare la sfida infrasettimanale contro la Spal. Inzaghi ha portato in Lombardia l'intera rosa, compresi gli infortunati Radu e Pedro Neto, che hanno potuto festeggiare i 3 punti Champions con i compagni. Il difensore proverà anche a recuperare per mercoledì sera: Luiz Felipe contro l'Inter ha tirato fuori una prestazione importante, ma l'esperienza di Radu servirà eccome.



RECUPERO RADU - La distorsione alla caviglia rimediata più di una settimana fa nell'amichevole con la Primavera lo ha tenuto fuori contro l'Inter, proverà a forzare i tempi in queste ultime ore disponibili. Anche perché probabilmente resterà fuori anche Correa - mal di schiena - e ci sarà bisogno di mettere dentro qualche seconda linea: Badelj e Parolo chiedono spazio, i titolarissimi hanno il fiato corto, a Milano è stata battaglia. E il campionato non concede tregua.