Quella che si è appena conclusa è stata una delle stagioni più drammatiche per la storia della: due vittime a dir poco illustri, dopo alcune stagioni mediocri, hanno subito un tracollo clamoroso., altro club storico che non retrocedeva da 30 anni e ritroveranno i grandi rivali dell’Amburgo.Fondato nel 1899 a Brema, nel nord-ovest della Germania,, 6 Coppe di Germania, una Coppa di Lega e 3 Supercoppe di Germania, in Europa una Coppa delle Coppe e una Coppa Intertoto., che verrà raggiunto l’anno prossimo dal Bayern Monaco.In Zweite Bundesliga ritroverà tanti club storici del calcio tedesco, come lo Schalke04 (7 campionati), retrocesso quest’anno dopo 30 anni in Bundesliga,(9 titoli), gli acerrimi rivali del(6 Meisterschale),(3 Bundes), che si sta però giocando la promozione con(1),(2), ile il(uno a testa). Insieme, escludendo il Kiel che dovrebbe salire, fannoDa ormai un decennio il Werder Brema si è chiamato fuori da quel ristretto gruppo di squadre che cercano ogni anno, quasi sempre senza successo, di dare qualche preoccupazione al Bayern Monaco. C’era ancorasulla panchina del Weserstadionquando i biancoverdi hanno iniziato ad inanellare unaserie di stagioni tranquille a metà classifica che è durata fino al 2019.. Si pensava però che fosse stato un caso e che il Werder sarebbe ritornato nella sua comfort-zone. e nel girone d’andata di questa stagione sembrava dovesse andare proprio così.La mossa della disperazione è stata quella del 16 maggio, quando,, una leggenda del club, dove è rimasto, fra giovanili e prima squadra, prima da giocatore e poi da allenatore, dal 1972 al 2013.. Non sedeva però su una panchina dal 2016, quando fu esonerato dall’Hannover. Il tentativo si è infatti rivelato tanto romantico quanto inutile:in piena lotta per l’Europa e penultimo posto,vittorioso contro lo Schalke., che diventano delle occasioni di mercato da non perdere per le squadre tedesche e non. Il ventunenne statunitenseè, con 5 gol, il secondo miglior marcatore della squadra, dopo Fulkkrug.e, secondo ESPN, il club lo lascerà partire per. Probabilmente resterà in Germania: lo vogliono infatti Eintracht, Gladbach, Stoccarda e Bayer Leverkusen. Un altro giocatore interessante è(2 gol e 5 assist in campionato) Anche se è cresciuto nel vivaio del Werder, difficilmente seguirà la sua squadra nelle serie inferiori.coetaneo di Eggestein, era stato. A ottobre, però, era stato il Bayer Leverkusen ad assicurarselo, ma il trasferimento era saltato nelle ultime ore di mercato. Quest’anno ha giocato su livelli leggermente inferiori, ma c’è unasul suo contratto che lo rende un’occasione molto interessante:. L’Aston Villa ha già bussato alla porta del Werder, ma chissà che, visto il prezzo, non tornino su di lui anche iclub italiani.