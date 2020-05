Il Coronavirus ha cambiato tutto. Anche i piani di tante squadre. Per esempio in casa Juve al di là delle strategie di mercato e di un potenziale tetto ingaggi, sono inevitabilmente saltati anche tutti i possibili scenari legati ad un cambio in panchina. Certo, comandano i risultati. Ma il tempo per un'eventuale sostituzione di Maurizio Sarri non sembrano esserci più, salvo clamorosi tracolli che pure avrebbe ben più di un'attenuante.