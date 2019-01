Non c’è un bel clima ad Appiano Gentile, tra giocatori che chiedono la cessione e i risultati che rischiano di compromettere il terzo posto. In discussione c’è anche la posizione di Luciano Spalletti, che Marotta ha messo sotto esame. Ma il tecnico toscano non deve guardarsi solo da quelle che sono le voci di mercato: dopo l’attacco frontale del papà di Lautaro, che lo aveva definito “cagon”, è arrivata un’altra stoccata, anche se priva di riferimenti.



LE FRASI DELLA FIDANZATA DI CANDREVA - Tra i calciatori poco felici per lo scarso utilizzo c’è sicuramente Antonio Candreva, che vorrebbe cambiare aria. Anche oggi l’esterno italiano ha guardato per intero la gara dalla panchina e la sua fidanzata, su Instagram, ha pubblicato frasi che sembravano dirette proprio a Luciano Spalletti: “Ti sta bene, da adesso avanti così. E andiamo!!! Avanti così”. Un post ermetico che evita di fare nomi e cognomi ma che sembra abbastanza chiaro. Soprattutto perché dopo pochi minuti dalla pubblicazione, il post è stato rimosso. LA POSIZIONE DI SPALLETTI - Parole dure, se rivolte al tecnico toscano, che in qualche modo rivelerebbero com’è attualmente l'ex giallorosso non abbia il pieno controllo dello spogliatoio nerazzurro. Da Perisic a Candreva, passando per Lautaro Martinez e Gagliardini, ad Appiano Gentile c’è qualche volto scontento per la gestione Spalletti e la questione rischia di divenire pericolosa per il futuro, dato che c’è ancora una Champions da conquistare. In più ci sono Coppa Italia ed Europa League, in totale tre competizioni. I dubbi aumentano, si diffondono per diverse ragioni: La Rosa non è adeguata, il centrocampo è totalmente privo di qualità, qualche calciatore è scontento e Spalletti inizia a perdere autorevolezza.