Ilguarda al futuro e lo fa pensando al presente. Sì perché se la squadra del presidenteè alle prese con una salvezza quantomeno complicata da raggiungere e con il casoche continua a imperversare, grazie ai suoi talenti giovani e cresciuti in casa può programmare con leggerezza quella che sarà la prossima stagione sia in caso di permanenza in Serie A che in caso di retrocessione. Sì perchéSandroè ovviamente il gioiello più lucente e come tale sarà pagato da Inter o Juventus per acquistarlo. Andreasarà il successivo dato che, dopo aver fatto un'ampia gavetta, si è conquistato quest'anno l'interesse di top club di Serie A, fra cui la stessa Juve e la Roma, oltre ad altre realtà pronte ad affidargli le chiavi della propria difesa.Nato a Cernusco sul Naviglio il, Papetti è un. Da piccolo e nelle giovanili ha giocato spesso e volentieri anche da terzino, ma negli ultimi due anni si è perfezionato nel ruolo di centrale difensivo. In molti, compreso Diego Lopez che lo ha già lanciato in prima squadra, lo ritengono al livello di Cistana e da L'Equipe in Francia è arrivata anche la consacrazione conperchè in realtà da piccolino nasce e cresce come esterno di centrocampo e non in club qualsiasi,La rosa dei 2002 nerazzurri è però da sempre stata incredibilmente ricca di talenti e nel 2014 proprio dal Brescia arrivò proprio quel Sebastiano Esposito che oggi stupisce in nerazzurro. Per questoNegli Under 15 arretra subito da terzino destro e dagli Under 16 in poi inizia il suo percorso da difensore centrale. Quel percorso che oggi l'ha portato all'esordio in Serie A e che, nel suo futuro, vede. Papetti è quindi un piccolo rimpianto, in un mare di soddisfazioni, per il settore giovanile nerazzurro, ma è una grande soddisfazione in un mare di piccoli rimpianti in questa stagione per il Brescia.