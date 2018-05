Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport il Psg ha sondato il terreno per Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic. Nonostante i problemi di Fair Play finanziario il club parigino vorrebbe provare il doppio colpo da Torino. In particolare il futuro di Higuain potrebbe essere a rischio in caso di ritorno di Alvaro Morata che la Juve spera di riacquistare in prestito biennale con diritto di riscatto.