Nel primo tempo ha lasciato la palla allo Shakhtar senza mai subirlo e ha cercato di colpirlo in contropiede. Nella ripresa, ha avuto altre tre nitide occasioni per chiudere il conto e ha pagato invece unaa un quarto d’ora dalla fine e consegnando al proprio allenatore un altro successo di Coppa.- Il primo quarto d’ora ha fatto capire subito che partita sarebbe stata:. Dopo 15', gli ucraini avevano raggiunto l’83 per cento di possesso palla, ma senza sbocchi, senza velocità né qualità. In quel primo pezzo di garadal centravanti spagnolo. Lo Shakhtar puntava sudopo appena 25' per un fallo sull’esterno israeliano. Fonseca avrebbe dovuto sostituirlo subito dopo il giallo, anche perché Ibanez aveva preso due colpi in testa ed era un po’ stordito, così avrebbe evitato di correre qualche rischio.Per il resto la Roma non è stata mai in affanno. Lo Shakhtar ha alzato il ritmo verso la metà del primo tempo, però la squadra di Fonseca non si è abbassata, è arrivata alla conclusione con- Rispetto all’andata, ma la risposta dei nuovi è stata modesta tranne che per Solomon; stesso numero di cambi per. Ibanez a parte, l’unico settore della Roma che nel primo tempo doveva dare qualcosina di più era proprio il trio d’attacco: Carles Perez aiutava la fase difensiva, mentre Pedro girava spesso al largo e Borja Mayoral non era mai cattivo e deciso. Anche. Poi, su un lancio di Diawara a campo aperto, lo stesso attaccante spagnolo ha fatto uno scatto al rallentatore, era un’occasione da gol, ma è stato anticipato dall’uscita fuori area di Trubin.- Ma il calcio dà sempre la possibilità di un riscatto esenza bisogno nemmeno di staccare da terra. Nei dieci minuti successivi la Roma ha avuto altre tre occasioni, fallite da Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral (parata di Trubin).- Lo Shakhtar non c’era più, ma in un dominio del genere. Ma anche quello è stato un errore non per la qualità dei nuovi entrati ma per la scelta del tempo: il triplice cambio è avvenuto prima di una punizione dello Shakhtar, la difesa della Roma non era ancora messa bene ee, dopo il colpo dello 0-1, una volta ripreso il risultato, per una decina di minuti ha provato almeno a vincere. Così si è scoperto eShakhtar Donetsk-Roma 1-2 (primo tempo 0-0)Marcatori: 48′ e 72′ Mayoral, 59′ Junior Moraes.Assist: 72’ Perez.SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo (81′ Bolbat), Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Marcos Antonio, Maycon; Alan Patrick (60′ Konoplyanka), Tete (60′ Marlos), Moraes (76′ Dentinho); Solomon (77′ Sudakov). All. Castro.ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez (46′ Mancini), Cristante, Kumbulla; Karsdorp (58′ Peres), Villar, Diawara (58′ Pellegrini), Spinazzola (58′ Calafiori); Carles Perez, Pedro (75′ El Shaarawy); Mayoral. All. Fonseca.Arbitro: Antonio Mateu Lahoz.Ammoniti: 25′ Ibanez, 38′ Marcos Antonio, 55′ Alan Patrick, 57′ Karsdorp.