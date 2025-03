AFP via Getty Images

Doppio esonero Juventus e Milan, quando l'ultima volta? L'Inter vinse la Coppa dei Campioni

Alessandro Di Gioia

17 minuti fa



La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta. Il campionato 2024/25 diventerà così solo il secondo nella storia della Serie A nel quale sia i bianconeri che il Milan cambiano allenatore in corsa.



IL CLAMOROSO PRECEDENTE - L'unico altro precedente risale alla Serie A 1963/64. La Juventus salutò Paulo Amaral il 3 ottobre 1963, a causa di divergenze tattiche con la dirigenza, sostituendolo con Eraldo Monzeglio. Il Milan, a sua volta, attese il primo marzo 1964 per sollevare dall'incarico Luis Carniglia, affidando la squadra a Nils Liedholm, che avrebbe poi segnato un’epoca in rossonero. E l'Inter? In quel 1963/64 il club nerazzurro vinse la sua prima Coppa dei Campioni, superando il Real Madrid per 3-1 nella finale di Vienna, ma non il campionato, che si concluse con il Bologna campione d'Italia.