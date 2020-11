IL TABELLINO:

A un passo da uno storico passaggio agli ottavi di finale di Champions League:, con due giornate di anticipo. E sono arrivate:Ma tutto nella partita contro lo Zenit è simbolico, altro che così maledettamente pratico. Tutto parte: il video all'interno dell'oramai famosissimo aereo della Lazio - pare girato dal difensore olandese Hoedt - ha fatto infuriare Lotito e Tare. Ma la musica della Champions League ha il potere di restituire alla Lazio tutto quello che le settimane di piena emergenza gli hanno gettato addosso come peso:con Marusic a sinistra, Parolo al posto di Milinkovic ancora positivo al Covid-19 e Correa ad affiancare Ciro Immobile. Riparte dal suo bomber, che ha saltato le ultime due per le oramai arcinote vicende.la Lazio sogna gli ottavi, a un solo passo, e lo Zenit è praticamente fuori. A Inzaghi basta un punto contro il Bruges per passare il turno da seconda.Il primo tempo è una valanga irrefrenabile di azioni, vitalità, i primi 25 minuti sono uno spettacolo.e porta in vantaggio i suoi dopo appena 3': l'1-0 è frutto di un tiro da fuori , ma basta a mettere subito pepe su un match saporito. Sempre dalla stessa distanza, dopo un raffinato lavorio di cesello di un Correa sempre più impetuoso (allenarsi con Messi fa questo effetto?), altro simbolo:La Lazio è padrona del match raddoppia il 35enne che ha vissuto una vita in provincia, l'uomo ovunque. Fosse per Inzaghi, gli darebbe anche le chiavi di casa, lo metterebbe in porta: per Parolo arriva il primo gol in Champions League. Pronti via, i russi dimostrano che in Champions nessuno è mai veramente a terra fino al triplice fischio: pallone che sembra innocuo dalla trequarti per, ma questo vecchio leone d'area controlla in maniera magari poco elegante,, sotto gli occhi di un incredulo Acerbi. Esperienza, è lui l'uomo-icona di una squadra che non vuole arrendersi. La Lazio potrebbe dilagare: prima Luis Alberto appoggia un delicato pallonetto sul petto di Kerzhakov, poi Lazzari, imbeccato deliziosamente dasparacchia ancora sul portiere avversario. Tè caldo proverbiale, poi di nuovo a menar randellate (i centrali dello Zenit).Correa, sempre Correa, ispiratissimo nella notte dell'Olimpico, serve Lazzari, che imbecca Immobile. L'attaccante della Lazio sembra in ritardo, ma tocca comunque il pallone, riesce a saltare Barrios che lo stende (e viene graziato, non prende il secondo giallo meritato). Oliver (quell'Oliver, con qualcosa al posto del cuore secondo Buffon), non ha dubbi e fischia rigore.siccome è una notte di simboli, non sbaglia e sigla il 3-1 che sa di ottavi.. La Lazio macina calcio, lo Zenit è all'improvviso invecchiato male: Zhirkov contro Lazzari non riesce mai a far valere la lunga esperienza, gli altri più talentuosi tipo il brasiliano Malcom, vicinissimo alla Roma, spariscono diligentemente dal campo, come richiamati da una forza misteriosa. La stessa che invece, inversamente,si cercano, si stuzzicano, sembrano intenti sempre in una vigorosa danza di seduzione. Girandola di cambi, ma la serata ha poco altro da dire: giusto l'ennesima dimostrazione di, altro simbolo. Dell'alleanza con Salerno, e dell'occhio attento di Lotito e Tare anche su nomi poco battuti.. La notte dei simboli si chiude con la Lazio in perfetta gestione zen del match sul 3-1 (come col Dortmund, sempre all'Olimpico), potrebbe farne un altro almeno con Muriqi, è a un passo dalla storia. Basta un pareggio con il Bruges per ritrovarsi agli ottavi di Champions League.Lazio-Zenit 3-1 (2-1 primo tempo)Marcatori: 3', 55' rig. Immobile (L), 22' Parolo (L), 25' Dzyuba (Z)Assist: 3' Leiva (L), 22' Correa (L), 25' Rakitskiy (Z).Lazio (3-5-2): Reina; Patric (60' Luiz Felipe), Hoedt, Acerbi; Lazzari (68' Fares), Parolo (60' Akpa Akpro), Leiva (68' Cataldi), Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile (81' Muriqi). All.: Inzaghi.Zenit (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitsky, Zhirkov (73' Azmoun); Malcom, Kuzyaev, Barrios (59' Driussi), Santos (37' Sutormin), Mostovoy (59' Musaev); Erokhin (73' Shamkin), Dzyuba. All.: Semak.Arbitro: Michael Oliver (ENG).Ammoniti: 38' Barrios (Z), 48' Lovren (Z), 76' Rakitsky (Z), 89' Acerbi (L).